Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в апреле 2018 года приобрёл для участия в авторалли "Амуль-Хазар" Mini Cooper за полмиллиона евро, собственноручно по собственным чертежам вместе со своим сыном переоборудовал его и заново собрал. И не поехал. Это всё равно что приобрести билет на автобус и тут же выйти.



Летом он даже сделал пробный заезд в Каракумах, о котором с восхищением писали туркменские СМИ, но к началу ралли в середине сентября его фамилия уже не значилась в списке 80 международных участников. Это ралли - аналог "Шелкового пути", которое регулярно проводят Россия с Казахстаном и Китаем. Но оно, конечно же, должно было быть круче. Поэтому хотя сам президент Туркменистана в ралли участие не принимал, но всё равно стал его почётным победителем, получив из рук организатора ралли Жана-Луи Шлессера специальную награду.



Смехотворная показушность, конечно же, у многих вызывает улыбку, если бы не царящие в республике голод и бедность, ставшие результатом расточительных проектов руководства. Такая резкая грань между золотом и нищетой в республике уже вызывает опасения у международных наблюдателей. Так, издание "Гундогар" приводит характеристики, которые дал Бердымухамедову временный поверенный США Ричард Хогланд еще на заре его президентской карьеры в 2007-2009 годах. Оказывается, Хогланд неоднократно докладывал своему руководству в Вашингтон, что новый глава Туркменистана «глуп, тщеславен, привередлив, мстителен, лжив, недоверчив и предельно консервативен».



В комплексной стратегии США в отношении Туркменистана, утвержденной в августе 2018 года, говорится: «Кризис человеческого потенциала – одна из главных угроз для независимости и развития Туркменистана. Годы безответственности, изоляции и контроля со стороны правительства создали систему, которая не в состоянии порождать хорошо образованных и информированных граждан, способных конкурировать на мировом рынке и активно участвовать в жизни общества». В стратегии отмечается, что сотрудникам американских миссий трудно работать в Туркменистане из-за коррупции, бюрократии и нехватки товаров первой необходимости.



Впрочем, как пишет портал Компромат.ru, все это – скучные взрослые рассуждения. Пусть приземленные обыватели, от граждан Туркменистана до сотрудников американских миссий, беспокоятся из-за товаров, очередей, принудительного труда и исчезнувших политзаключенных. А президент Туркменистана – по натуре оптимист. Он живет в самолично объявленной «эпохе могущества и счастья» и с упоением играет в гоночные машинки.



