Стало известно, что гиганты IT-индустрии Amazon и Microsoft приняли предложение Пентагона об участии в военном проекте JEDI. Эта программа направлена на «повышение смертоносности» ВС США.

Военное ведомство США сделало «предложение, от которого нельзя отказаться» гигантам IT-индустрии своего американского отечества. Amazon (владелец – Джефф Безос, богатейший человек мира по версии Forbes, состояние оценивается в 150 миллиардов долларов) и Microsoft (основатель – Билл Гейтс, бывший богатейший человек мира, ныне входящий в Top-5 Forbes) это предложение приняли. И только Google (основатели – Ларри Пейдж и Сергей Брин) нашел в себе силы отказаться, сославшись на корпоративную этику.

А предложение, собственно, заключалось в следующем. Ведущие компании американской IT-индустрии должны принять участие в проекте, направленном на «повышение смертоносности» американских вооруженных сил с помощью искусственного интеллекта.

Это значит, что лидеры технологического прогресса в очередной раз отказались от принципа «приносить новое и хорошее в жизнь людей» и поставили во главу угла принцип «ничего личного, только бизнес», просто похохотав над декларируемыми ими же этическими принципами.

Тенденция на безудержную милитаризацию США усиливается. В нее уже вовлечен искусственный интеллект, и он будет все активней использоваться в военных проектах, а этические принципы – всего лишь лицемерная ширма. Китай уже отреагировал на новый вызов, и учитывая позицию КНР, озвученную Си Цзиньпином: «Необходимо сконцентрироваться на задачах и быть готовыми к войне», повышается риск начала глобальных военных действий в среднесрочной перспективе, следует из анализа, проведенного Телеграм-каналом «Экономика цифровой эры».