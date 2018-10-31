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СМИ спрогнозировали вступление принца Чарльза на престол Великобритании
31 октября 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление старшему сыну - принцу Уэльскому Чарльзу. Британские таблоиды сообщили, когда может произойти этот исторический момент.
По данным издания Daily Mirror, которое ссылается на собственные источники, принц Чарльз может взойти на престол уже через три года: Елизавета II планирует отойти от государственных дел.
Когда королеве исполнится 95 лет, она "сделает наследника принцем-регентом". Это значит, что Чарльз станет королем, однако формально Елизавета II по-прежнему продолжит служить народу.
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