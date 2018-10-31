Нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко перед заседанием правительства пришли в кабинет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, чтобы передать ему резолюцию с требованием снизить тарифы на газ для населения.

Депутаты спросили у чиновника, как простые украинцы могут оплачивать такие высокие коммунальные услуги. Ляшко при этом заметил, что в кабинете Гройсмана довольно тепло. Ему даже за 15 минут стало жарко и он поинтересовался, топят ли батареи. "Это мое сердце греет", - уклонился от прямого ответа Гройсман. Ляшко такой ответ не удовлетворил и он подошел к окну: "батареи топят хорошо".

С 1 ноября на Украине повышаются цены на газ для потребителей. Теперь конечная цена для граждан составит 8548,92 гривны (303,43 доллара). Жители Украины еще не осознали масштабов "трагедии", которую неизбежно повлечет за собой решение правительства повысить цены на газ, заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.