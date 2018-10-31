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Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"

31 октября 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"

Нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко перед заседанием правительства пришли в кабинет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, чтобы передать ему резолюцию с требованием снизить тарифы на газ для населения.

Депутаты спросили у чиновника, как простые украинцы могут оплачивать такие высокие коммунальные услуги. Ляшко при этом заметил, что в кабинете Гройсмана довольно тепло. Ему даже за 15 минут стало жарко и он поинтересовался, топят ли батареи. "Это мое сердце греет", - уклонился от прямого ответа Гройсман. Ляшко такой ответ не удовлетворил и он подошел к окну: "батареи топят хорошо".

С 1 ноября на Украине повышаются цены на газ для потребителей. Теперь конечная цена для граждан составит 8548,92 гривны (303,43 доллара). Жители Украины еще не осознали масштабов "трагедии", которую неизбежно повлечет за собой решение правительства повысить цены на газ, заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

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Лукашенко пообещал США честное и надежное сотрудничество

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И это всё о нём: "Глуп, тщеславен, привередлив, мстителен, лжив, недоверчив"

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Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД с банковских карт

Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД с банковских карт

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СМИ спрогнозировали вступление принца Чарльза на престол Великобритании

СМИ спрогнозировали вступление принца Чарльза на престол Великобритании

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//Общество

Суд рассмотрит иск Россельхознадзора по якобы выявленным нарушениям в «Петелинке

Суд рассмотрит иск Россельхознадзора по якобы выявленным нарушениям в «Петелинке

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Пентагон задействовал ИскИн для "повышения смертоносности" ВС США

Пентагон задействовал ИскИн для "повышения смертоносности" ВС США

Стало известно, что гиганты IT-индустрии Amazon и Microsoft приняли предложение Пентагона об участии в военном проекте JEDI. Эта программа направлена на «повышение смертоносности» ВС США.

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В чёрной трясине Пенсионного фонда

В чёрной трясине Пенсионного фонда

Долгие годы, во времена, когда Счётной палатой России руководил С.В. Степашин, редакция «АН» была информационным партнёром этой важнейшей организации. С приходом Татьяны Голиковой всё резко изменилось. Партнёрства не стало. И бог бы с ним, но иногда, по старой памяти, в редакцию звонят и даже приходят сотрудники СП. Иногда поговорить, иногда о чём-то рассказать.

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В Подмосковье вспыхнул Гжельский кирпичный завод

В Подмосковье вспыхнул Гжельский кирпичный завод

Крупный пожар вспыхнул на территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе. Площадь возгорания составила 1800 кв. метров, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

//Новости СМИ2

//В мире

Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"

Гройсман оправдался, почему в его кабинете тепло: "сердце греет"

Нардепы от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко перед заседанием правительства пришли в кабинет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, чтобы передать ему резолюцию с требованием снизить тарифы на газ для населения.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"

Анастасия Волочкова похвастала цветами "от таинственного ухажера"

Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась поклонникам букетом роз от загадочного "М". Фолловеры неоднозначно отнеслись к фотографии и подписи, размещенным в Instagram дивы.

//Криминал

В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем

В Уфе трех сотрудников МВД заподозрили в надругательстве над дознавателем

В Уфе задержали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги. Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району в ночь с 29 на 30 октября.

//Спорт

Месси вернулся к тренировкам после травмы руки

Месси вернулся к тренировкам после травмы руки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к тренировкам после ранее приобретенной травмы руки. Об этом сегодня, 31 октября, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

//Шоу-бизнес

Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"

Представитель Елены Воробей высказался по поводу ее "госпитализации"

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//В мире

Минобороны сообщает о подготовке боевиками в Сирии провокаций с хлором‍

Минобороны сообщает о подготовке боевиками в Сирии провокаций с хлором‍

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поставках на территорию Сирийской Арабской Республики 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций.

//Новости Redtram

//Авто

Даны рекомендации по выбору "незамерзайки"

Даны рекомендации по выбору "незамерзайки"

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//Политика

Белоруссия готова обеспечить мир в Донбассе

Белоруссия готова обеспечить мир в Донбассе

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//Наука

В Великобритании обнаружены останки древней рыбы-вампира

В Великобритании обнаружены останки древней рыбы-вампира

В столице Великобритании в средневековой выгребной яме археологами были найдены останки одного из видов паразитарной речной миноги. Об этом сообщается на сайте Музея археологии Лондона.

//Криминал

СМИ: подросток, устроивший теракт в Архангельске, оставил предсмертное послание

СМИ: подросток, устроивший теракт в Архангельске, оставил предсмертное послание

Подросток, который сегодня утром взорвал бомбу на входе в здание регионального управления ФСБ России по Архангельской области, отправил единомышленникам сообщение перед терактом.

//Экономика

ЦБ занизил стоимость активов «Югры» более чем в три раза

ЦБ занизил стоимость активов «Югры» более чем в три раза

Союз вкладчиков России 29 октября на своём интернет-сайте опубликовал документы, из которых следует, что Центральный банк РФ намеренно занизил стоимость активов банка «Югра», у которого ранее отобрали лицензию, вследствие чего пострадали более 35 тысяч вкладчиков.

//В мире

Минобороны: в подконтрольной США зоне в Сирии произошло 57 терактов

Минобороны: в подконтрольной США зоне в Сирии произошло 57 терактов

Боевики «Исламского государства»* совершили 57 терактов и нападений на СДС в зоне, находящейся в Сирии под контролем США, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи

Родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка допрашивают следователи

Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. Пострадали трое сотрудников РУФСБ. Один человек в результате инцидента погиб, это 17-летний житель Архангельска.

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Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини

Беременная Екатерина Вуличенко опубликовала фото в бикини

Актриса Екатерина Вуличенко показала поклонникам свои летние снимки. Актриса совсем скоро станет мамой, она ждет второго ребенка. Недавно Екатерина показала свою фигуру в бикини.

//Метеоновости

Синоптики рассказали москвичам про наступление зимы

Синоптики рассказали москвичам про наступление зимы

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//В мире

Последний украинский премьер Крыма раскрыл причину сдачи полуострова России

Последний украинский премьер Крыма раскрыл причину сдачи полуострова России

На Украине рассказали, почему Киев потерял контроль над Крымом в начале 2014 года. С соответствующим заявлением выступил в СМИ Алексей Могилев, последний украинский глава правительства региона.

//Происшествия

В Москве упавшая с перил ТРЦ женщина скончалась в больнице

В Москве упавшая с перил ТРЦ женщина скончалась в больнице

Женщина, упавшая с четвертого этажа в торгово-развлекательном центре "Хорошо" на севере российской столицы, скончалась в больнице. Инцидент произошел накануне вечером, 30 октября.

//Политика

Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики‍

Путин утвердил новую концепцию государственной миграционной политики‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о том, что после принятия новой редакции концепции миграционной политики бюрократические барьеры в миграционной сфере были сняты.

//В мире

Самая высокая статуя в мире возведена в Индии

Самая высокая статуя в мире возведена в Индии

Торжественная церемония открытия самой высокого памятника в мире - статуи Единства - прошла сегодня в западном индийском штате Гуджарат. Общая высота сооружения с постаментом достигает 240 м.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки

Полина Гагарина показала забавную фотографию полуторагодовалой дочки

Певица Полина Гагарина продемонстрировала забавный снимок своей полуторагодовалой дочки Мии. Артистка крайне редко публикует на своей страничке в социальной сети фотографии маленькой девочки.

//Экономика

Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

Если до конца недели кабинету министров не удастся достичь договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо, правительство будет вынуждено ввести заградительные пошлины на нефть.

//Общество

Друг Рослякова рассказал, что он был в хороших отношениях со своей матерью.

Друг Рослякова рассказал, что он был в хороших отношениях со своей матерью.

Владислав РОСЛЯКОВ, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, был в хороших отношениях со своей матерью. А к секте, которую она посещала, относился скептически.

//Наука

Астрономы рассказали, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

Астрономы рассказали, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября в московском небе можно будет наблюдать самый яркий и быстрый осенний звездопад. При ясной погоде метеорный поток Леониды можно будет наблюдать невооруженным глазом.

//Общество

Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите

Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите

Первые роды в космосе учёные хотят провести в 2024 году. Поиск женщин-добровольцев проведёт голландская компания SpaceLife Origin. Об этом сообщает Globe Newswire.

//Расследования

Житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика

Житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика

Мужчина сознался в убийстве семилетнего школьника в городе Железногорск, расположенном в Курской области. Ранее сообщалось, что 39-летний местный житель подозревается в совершении преступления.

//Общество

Севший на "диету Соколовой" саратовский депутат попал в больницу

Севший на "диету Соколовой" саратовский депутат попал в больницу

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, севший на «диету Соколовой» после ставшего знаменитым спора о «макарошках», почувствовал недомогание и был вынужден обратиться в больницу.

//В мире

Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей

Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей

Эксперт Евгений Филиндаш отметил, что руководители Украины сознательно реализуют курс, направленный на раскол общества. По мнению Филиндаша, при подобном подходе к управлению страной она распадется.

//В мире

Путин считает ситуацию в мире непростой

Путин считает ситуацию в мире непростой

Президент России Владимир Путин в среду, 31 октября, в рамках VI всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что ситуация в мире в настоящий момент является непростой.

//Общество

В Перми умер всемирно известный кот-мем Nonono-cat

В Перми умер всемирно известный кот-мем Nonono-cat

Прославившее его видео собрало 12 миллионов просмотров. Встревоженный кот издает громкие звуки, в которых явственно слышится многочисленное английское «нет»: no-no-no-no! Ролик быстро стал популярным.

//Наука

Ученые выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни

Ученые выяснили, какой фактор влияет на продолжительность жизни

Ученые из Университета Вандербильта провели ряд экспериментов и выяснили, какой фактор в большей мере влияет на продолжительность жизни людей. Для этого они тщательно изучили головной мозг человека.

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Аварийная комиссия огласила причину крушения «Союза-ФГ»‍

Аварийная комиссия огласила причину крушения «Союза-ФГ»‍

Авария ракеты «Союз-ФГ», произошедшая 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур, случилась из-за неисправности датчика разделения первой и второй ступеней носителя, сообщили в Роскосмосе.

//Общество

Как на Донбассе принимают законы

Как на Донбассе принимают законы

Кто за? Кто против? Кто воздержался? Депутаты поднимают карточки. Тут же 2-е чтение. Кто за?! Кто против? Кто воздержался? Закон принят единогласно. Это уже финальная стадия голосования. При поверхностном знакомстве такой формат парламентской работы кажется формальностью. На самом деле, это не так.

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