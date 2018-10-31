Минобороны сообщает о подготовке боевиками в Сирии провокаций с хлором
31 октября 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поставках на территорию Сирийской Арабской Республики 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций.
Конашенков рассказал, что члены "Белых касок" в настоящее время участвуют в подготовке новых провокаций с химическим оружием на сирийской территории. В частности, речь идет о провинции Алеппо.
"Для проведения провокации в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием", - уточнил генерал-майор, передает ТАСС.
Кроме того, туда же были переброшены 20 емкостей с хлором. Помимо этого, по словам местных жителей, емкости с отравляющими веществами были доставлены в Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.
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