Минобороны сообщает о подготовке боевиками в Сирии провокаций с хлором‍

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поставках на территорию Сирийской Арабской Республики 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для проведения провокаций.

Конашенков рассказал, что члены "Белых касок" в настоящее время участвуют в подготовке новых провокаций с химическим оружием на сирийской территории. В частности, речь идет о провинции Алеппо.

"Для проведения провокации в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием", - уточнил генерал-майор, передает ТАСС.

Кроме того, туда же были переброшены 20 емкостей с хлором. Помимо этого, по словам местных жителей, емкости с отравляющими веществами были доставлены в Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.