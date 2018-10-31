Минобороны: в подконтрольной США зоне в Сирии произошло 57 терактов

Боевики «Исламского государства»* совершили 57 терактов и нападений на СДС в зоне, находящейся в Сирии под контролем США, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Жители подконтрольной США «серой зоны» сообщают о репрессиях против арабского населения, которые проводятся не только боевиками террористов, но и отрядами Сирийских демократических сил.

«Это не зона деэскалации, не зона деконфликтации, это - «серая зона», в которой обстановка стремительно деградирует, - цитирует генерала Конашенкова РИА Новости.

По словам представителя Минобороны РФ, в результате нападений в «серой зоне» на восточном берегу Евфрата в САР были «убиты и ранены свыше 300 курдских ополченцев».

*Запрещенная в России террористическая организация