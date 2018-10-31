Украина провела испытания нового минометного комплекса
31 октября 2018, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проинформировал об успешных испытаниях минометного комплекса "Барс-8ММК". Об этом сообщается сегодня на сайте ведомства.
За испытаниями комплекса наблюдал секретарь СНБО Александр Турчинов. Сообщается, что минометный комплекс создали украинские производители на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем. Компьютерная система дает возможность позиционироваться на местности. Приготовиться к стрельбе можно за одну минуту.
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