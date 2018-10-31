На Украине рассказали, почему Киев потерял контроль над Крымом в начале 2014 года. По данному вопросу высказался Алексей Могилев, последний украинский глава правительства региона.

Политик высказал мнение, что в феврале 2014-го власти страны должны были ввести военное положение в связи с ситуацией в Крыму, пишет РИА Новости. Согласно предположению Могилева, данное решение не приняли, так как силы, пришедшие к управлению государством после свержения президента Виктора Януковича, «сочли Крым ненужным». Как считает экс-премьер, новые правители «отбросили» регион и «забыли» про него, потому что местные жители на предстоящих выборах не поддержали бы украинское руководство.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появились выдержки из подготовленного украинскими экспертами «хитрого» плана по возвращению региона.