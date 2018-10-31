Самая высокая статуя в мире возведена в Индии

Торжественная церемония открытия самой высокого памятника в мире - статуи Единства - прошла сегодня в западном индийском штате Гуджарат. Общая высота сооружения с постаментом достигает 240 м.

В бетоне и металле увековечен образ Валлабхаи Пателя, одного из последователей Махатмы Ганди. В торжестве по случаю открытия монумента принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Над возведением памятника работали 250 инженеров и порядка 3400 рабочих. Стоимость строительства обошлась в 430 миллионов долларов. На сооружение потратили 210 тысяч кубометров бетона, 18,5 тысяч тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тысяч тонн арматурной стали.