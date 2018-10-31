Путин считает ситуацию в мире непростой

Президент России Владимир Путин в среду, 31 октября, в рамках VI всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что ситуация в мире в настоящий момент является непростой.

По словам политика, в мире сейчас активно растет напряженность, а также рушатся многолетние договоренности и подрываются ключевые нормы международного права, передает РИА "Новости".

Российский лидер отметил, что в разных странах мира замечен рост русофобских настроений и прочих форм национализма. Кроме того, в некоторых государствах переписывается история, уничтожаются памятники и проводится борьба с русским языком.

"Людей просто запугивают", – резюмировал Путин.