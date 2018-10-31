Роухани: Иран не боится новых санкций США
31 октября 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Иранский лидер Хасан Роухани заявил сегодня, что Тегеран не боится новых санкций со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление политик сделал в преддверии введения очередных ограничений США.
По словам Роухани, иранский народ должен знать, что правительство страны абсолютно не боится американских угроз, передает в среду РИА "Новости".
Президент Ирана убежден, что люди непременно проявят стойкость и твердость перед лицом санкций, которые власти расценивают как новый этап "гнета со стороны США". Хасан Роухани не исключает, что жители его страны столкнутся в скором времени с проблемами, для решения которых руководство примет все необходимые меры.
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