СМИ сообщают, что Трамп увеличил расходы на разведку и шпионаж

В СМИ сегодня утром появилась информация о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внезапно увеличил расходы на разведывательные операции, а также шпионскую деятельность.

Согласно последней информации, американские разведоперации будут нацелены на Россию, Китай и КНДР. Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные Минобороны страны и нацразвдки США, действия Трампа свидетельствуют о его агрессивном подходе к информационной войне.

Напомним, только за последний финансовый год Вашингтон потратил на гражданские и военные разведывательные операции 81,5 миллиарда долларов. Этот показатель на 11,6 процента выше, чем в прошлом году.