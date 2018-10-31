Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей

Политика, которую проводят украинские правители, приведет в будущем к распаду страны. Такой прогноз озвучил киевский политолог Евгений Филиндаш.

Эксперт отметил, что руководители Украины сознательно реализуют курс, направленный на раскол общества, поскольку только так они могут удержаться у власти. По мнению Филиндаша, при подобном подходе к управлению страной она распадется, пишет «ПолитНавигатор». Аналитик предрек, что Украина превратится в «свободную территорию», это даст возможность соседям с Запада и Востока расчленить государство, разобрав его по частям.

Ранее в среду сообщалось, что киевский дипломат Владимир Василенко озвучил задачу по уничтожению РФ. Василенко обвинил Москву в том, что она якобы рассматривает Украину как своего врага. Согласно утверждению дипломата, Россия ведет войну против его страны на протяжении нескольких столетий.