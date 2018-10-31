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Стал известен прогноз о расчленении Украины из-за политики киевских властей
31 октября 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Политика, которую проводят украинские правители, приведет в будущем к распаду страны. Такой прогноз озвучил киевский политолог Евгений Филиндаш.
Эксперт отметил, что руководители Украины сознательно реализуют курс, направленный на раскол общества, поскольку только так они могут удержаться у власти. По мнению Филиндаша, при подобном подходе к управлению страной она распадется, пишет «ПолитНавигатор». Аналитик предрек, что Украина превратится в «свободную территорию», это даст возможность соседям с Запада и Востока расчленить государство, разобрав его по частям.
Ранее в среду сообщалось, что киевский дипломат Владимир Василенко озвучил задачу по уничтожению РФ. Василенко обвинил Москву в том, что она якобы рассматривает Украину как своего врага. Согласно утверждению дипломата, Россия ведет войну против его страны на протяжении нескольких столетий.
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