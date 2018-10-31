Миссия Украины заключается в том, чтобы уничтожить Россию. Такое заявление сделал киевский дипломат Владимир Василенко.

Василенко, выступая на состоявшемся накануне предвыборном форуме кандидата в президенты Юлии Тимошенко, отметил, что Россия якобы ведет против его страны войну на протяжении более чем трехсот лет. Согласно утверждению участника мероприятия, Москва рассматривает Украину как экзистенциального врага.

Владимир Василенко выразил надежду на то, что Киев выйдет победителем из данного противостояния. Украина должна уничтожить «эту империю», процитировал дипломата сайт «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей сообщалось, что киевский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал об имеющейся у Российской Федерации возможности убить сельское хозяйство Украины посредством прекращения поставок топлива.