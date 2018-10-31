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Российский эксперт знает, как "бюджетно парализовать" систему управления НАТО
31 октября 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в среду рассказал, как можно "парализовать" системы управления НАТО. Более того, российский эксперт утверждает, что его способ будет довольно бюджетным.
По словам Кнутова, новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" способны при минимальных затратах сдерживать военнослужащих НАТО от агрессии, передает телеканал "Звезда". Специалист также отметил, что в настоящий момент Соединенные Штаты Америки начали подготовку к реальной войне с Россией.
Известно, что ключевой задачей систем "Самарканд" — является создание помех и срыв коммуникаций врага. В 2017 году эти комплексы поступили на вооружение Северного флота. Кроме того, их уже используют на российских крейсерах и миноносцах.
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