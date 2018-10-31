В Крыму оценили намерение Тимошенко потребовать компенсации от России

В Крыму оценили заявление украинского политика Юлии Тимошенко о намерении требовать компенсацию от РФ за потерю Крыма и Донбасса. Мнением поделился вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России назвал это заявление безумием и добавил, что Тимошенко обратилась не по адресу, передает РИА "Новости". По словам политика, все претензии следует предъявить людям, устроившим на Украине государственный переворот, поскольку именно это привело к тому, что крымчане вынуждены были защищаться и проводить референдум.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что если победит на выборах президента Украины, то непременно добьется от РФ компенсации убытков, которые страна понесла из-за утраты Крыма и Донбасса. По ее оценкам, эта сумма составляет около 100 млрд евро.