Конспиролог узнал об «обсуждении США и Нибиру сроков начала Третьей мировой»

Соединенные Штаты и обитатели планеты Нибиру обсуждают сроки начала Третьей мировой войны на Земле. С таким заявлением выступил конспиролог Стив Бассет, которого процитировали российские сетевые СМИ.

Сайт vistanews.ru пишет, что Бассет обнародовал «документ ЦРУ», в котором зафиксирован диалог между «уполномоченной особой» со стороны США и инопланетянином Криллом. Представитель американских властей спросил собеседника, как необходимо реагировать на действия России в Сирии. Крилл в своем ответе подталкивает Вашингтон к решительным шагам и обещает ему помощь, говорится в заметке, опубликованной изданием.

Ранее сообщалось, что сторонники теории заговора выдвинули версию о том, что обитатели Нибиру причастны к уничтожению военных складов армии Украины. По мнению конспирологов, пришельцы хотят оставить землян без оружия.