60 процентов популяций диких животных вымерли на Земле за 40 лет

Экологи сообщили, что за последние 40 лет на нашей планете исчезли практически две трети популяций диких животных. Во Всемирном фонде дикой природы отметили, что речь идет о периоде с 1970 по 2014 год.

За это время из 16 700 популяций четырех тысяч видов диких животных вымерло около 60 процентов. В частности, в тропических лесах количество млекопитающих снизилось в десять раз, а бассейн Амазонки лишился пятой части флоры и фауны, передает сегодня "Свободная пресса".

По словам специалистов, ключевыми причинами вымирания растений и животных являются вырубание лесов, рыболовство и охота, а также опустынивание земель.