60 процентов популяций диких животных вымерли на Земле за 40 лет
31 октября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Экологи сообщили, что за последние 40 лет на нашей планете исчезли практически две трети популяций диких животных. Во Всемирном фонде дикой природы отметили, что речь идет о периоде с 1970 по 2014 год.
За это время из 16 700 популяций четырех тысяч видов диких животных вымерло около 60 процентов. В частности, в тропических лесах количество млекопитающих снизилось в десять раз, а бассейн Амазонки лишился пятой части флоры и фауны, передает сегодня "Свободная пресса".
По словам специалистов, ключевыми причинами вымирания растений и животных являются вырубание лесов, рыболовство и охота, а также опустынивание земель.
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