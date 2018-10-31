В Киеве назвали главную задачу воюющих с непризнанными республиками Донбасса ВСУ

Сергей Наев, командующий военной операцией Киева в Донбассе, рассказал о главной задаче Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на территории региона. Высказывания Наева процитировали отечественные интернет-СМИ.

Киевский военный в разговоре с журналистами подчеркнул, что в настоящее время у армейских подразделений, противостоящих ополченцам непризнанных ДНР и ЛНР, нет цели занимать города и поселки. Главная задача ВСУ – стабилизация обстановки на линии соприкосновения и обеспечение безопасности для развития Донецкой и Луганской областей, привело слова Сергея Наева издание «Лента.ру».

Ранее в среду сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко заявил о поражении украинского государства в гражданской войне в Донбассе. Соответствующее заявление аналитик сделал, выступая на одной из российских телепрограмм.