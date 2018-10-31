Контракт на поставку С-400 в Индию был заключен в рублях

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов утром в среду, 31 октября сделал важное заявление. Согласно последней информации, контракт на поставку комплексов С-400 в Индию был заключен в рублях.

По словам Юрия Борисова, индийские власти действительно заплатили за поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности рублями, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что российская сторона намерена перейти в расчеты в национальных валютах со своими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества и как можно скорее перестать использовать для вышеуказанных целей доллары.