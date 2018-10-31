СМИ обозначили вероятное место генерального сражения войны между Россией и НАТО
31 октября 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные СМИ обозначили уязвимости Североатлантического альянса в вероятной войне с Российской Федерацией. Речь идет о Сувалкском и Фульдском коридорах.
Сувалкский коридор находится на границе Польши с Литвой. В случае захвата данного участка российская армия отрежет прибалтийские республики от других членов НАТО, пишет немецкий журнал Stern.
По расположенному в Германии Фульдскому коридору в годы холодного противостояния Запада и СССР проходила госграница между ФРГ и ГДР. Многие военные считают, что именно в этой области может состояться генеральное сражение войны между Россией и НАТО, процитировал немецкое издание сайт politexpert.net.
Ранее эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему США не в состоянии развязать новый глобальный конфликт. По мнению аналитика, мир на Земле гарантирует ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Москвы.
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