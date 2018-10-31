СМИ обозначили вероятное место генерального сражения войны между Россией и НАТО

Зарубежные СМИ обозначили уязвимости Североатлантического альянса в вероятной войне с Российской Федерацией. Речь идет о Сувалкском и Фульдском коридорах.

Сувалкский коридор находится на границе Польши с Литвой. В случае захвата данного участка российская армия отрежет прибалтийские республики от других членов НАТО, пишет немецкий журнал Stern.

По расположенному в Германии Фульдскому коридору в годы холодного противостояния Запада и СССР проходила госграница между ФРГ и ГДР. Многие военные считают, что именно в этой области может состояться генеральное сражение войны между Россией и НАТО, процитировал немецкое издание сайт politexpert.net.

Ранее эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему США не в состоянии развязать новый глобальный конфликт. По мнению аналитика, мир на Земле гарантирует ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Москвы.