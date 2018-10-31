В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие кости

В одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Риме во время проведения ремонтных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей, сообщила сегодня ночью служба печати Святого престола.

Получив сообщение об этой находке, ватиканская жандармерия немедленно прибыла в апостольскую нунциатуру «в целях проведения надлежащего расследования». Представители Святого престола и официальные власти Италии также были уведомлены о находке.

На месте обнаружения останков уже работают сотрудники криминальной полиции и эксперты-криминалисты, которых направил сюда главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне. Специалисты пытаются установить возраст, пол и время смерти.

Следователи попытаются выяснить, не принадлежат ли обнаруженные останки одной из двух несовершеннолетних девочек, бесследно исчезнувших в Риме в 1983 году. Одна из них пропала 7 мая, вторая – 22 июня 1983 года, их исчезновение вызвало широкий общественный резонанс в Италии, пишет РИА Новости.