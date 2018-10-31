Количество погибших из-за непогоды в Италии вновь увеличилось

Количество погибших из-за непогоды на территории Италии вновь увеличилось. Согласно последней информации источников, дожди, порывистый ветер и подтопления унесли жизни не менее одиннадцати человек.

Специалисты подчеркнули, что ключевыми причинами гибели людей являлись упавшие из-за сильнейших порывов ветра деревья, а также оползни, передает Газета.Ru.

Ранее стало известно, что на приморском курорте Рапалло, расположенном в северо-восточной части страны, были разрушены защитные стены. Это привело к тому, что волны затопили яхты и нанесли большой ущерб инфраструктуре в районе порта, сообщает Reuters.