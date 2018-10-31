Ситуация на Украине катастрофическая, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации в стране. По его словам, пахать на обслуживание внешнего долга придется еще и внукам нынешних граждан Украины.

«Дорогие украинцы! Сегодня ситуация в экономике практически катастрофическая. На конец августа внешний долг нашей страны составлял 47,5 миллиарда долларов. Наш совокупный, внешний и внутренний долг, приблизился к 75 миллиардам», - обрисовал ситуацию украинский парламентарий.

«Главная статья расходов в проекте бюджета на следующий год – это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты. И мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек. А у них, оказывается, зарплаты и доходы растут космическими темпами», - пояснил Вадим Рабинович в телеэфире.

Кроме того, украинский депутат отметил и повышение тарифов на газ для населения по требованию МВФ, и подорожание коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.