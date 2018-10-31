В Индонезии сообщили, что обнаружен фюзеляж разбившегося самолета

В среду, 31 октября, в вооруженных силах Индонезии сообщили, что обнаружено местоположение фюзеляжа Boeing 737, который потерпел крушение у берегов страны рано утром в минувший понедельник.

Глава ведомства Хади Тьяджанто отметил, что место, где находится фрагмент фюзеляжа, было найдено в рамках поисковых работ в акватории Яванского моря, передает австралийское издание The Mercury.

Напомним, ранее специалистам удалось найти другие фрагменты рухнувшего в воду самолета, а также останки некоторых пассажиров. Что касается фюзеляжа и "черных ящиков", то их до этого момента обнаружить не удавалось, вследствие чего район работ был расширен.

Отметим, что в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.