В рейтинг лучших университетов мира попали 14 российских вузов

В мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 попали 14 российских вузов. Согласно последней информации, в прошлом году в списке находились 15 высших учебных заведений РФ.

Согласно последней информации, самые лучшие позиции в данном рейтинге удалось занять МГУ им. М.В. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибирский государственный университет (433 место), а также Московский физико-технический институт (460 место).

Уточняется, что в списке U.S. News Best Global Universities 2019 указаны еще десять российских вузов: Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Кроме того, среди лучших оказались Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, а также Уральский федеральный университет.