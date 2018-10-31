СМИ: уход Меркель будет на руку только России
31 октября 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий журналист заявил, что новость об уходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель из политики воспринята во всем мире с беспокойством. Сотрудник СМИ добавил, что рады этому факту исключительно в России.
Автор немецкой газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал заявил, что Меркель пользуется во всем мире большой популярностью, а Германия в целом считается надежным партнером в вопросах урегулирования различных конфликтов. Более того, именно эта страна является четвертой по размеру экономикой в мире, а также ведущей державой Евросоюза. Поэтому все, что происходит внутри страны так или иначе отражается на других государствах.
По словам журналиста, уход Меркель для многих символизирует утрату стабильности и гарантий. Фон Маршал заметил, что канцлер объединила всю Европу в вопросе введения антироссийских санкций и до сих пор может напомнить об этом, но после ее ухода с этой сплоченностью будет покончено – это на руку России.
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