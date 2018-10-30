После передозировки лекарства мужчина видит мир в красном цвете

Герой-любовник превратился в горе-любовника, переусердствовав с препаратом для лечения эректильной дисфункции. Мужчина получил повреждение глаз и даже год спустя видит мир в красном цвете.

В пылу страсти 31-летний американец принял слишком большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции. Сколько именно «виагры» он принял – сам не помнит, потому что хватанул препарат прямо из пузырька, не глядя.

Итог печален – мужчина получил повреждение зрения. Теперь он видит мир исключительно в красном цвете. Специалисты, занимавшиеся его случаем, провели обследование и поставили неутешительный диагноз: повреждены участки сетчатки глаз, отвечающие за цветное зрение.

Ни один из офтальмологических методов лечения не принес результата – год спустя после истории с «виагрой» мужчина продолжает видеть окружающий мир в красных тонах. Кстати, как признался горе-любовник, и она не подействовала тоже, пишет «Спид-инфо».