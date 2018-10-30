Российских моряков с «Норда» обменяли на семерых украинцев

Во вторник, 30 октября, состоялся обмен экипажей украинского судна "ЯМК-0041" и крымского сейнера "Норд". Семеро российских моряков были обменяны на семерых украинских мореплавателей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Капитан судна, против которого заведены уголовное дела, останется в Украине.

Напомним, российский сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, и с тех пор экипаж корабля не может покинуть территорию Незалежной.