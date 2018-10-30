В Черном море появились минные тральщики НАТО

Четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы. Они сейчас идут к берегам Болгарии. Могерини назвала Черное море "европейским"

Сообщается, что корабли буду участвовать в учениях «Посейдон-2018», которые проводят Болгария и Румыния. Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.