В Черном море появились минные тральщики НАТО
30 октября 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре корабля Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщили стамбульские информационные порталы. Они сейчас идут к берегам Болгарии.
Сообщается, что корабли буду участвовать в учениях «Посейдон-2018», которые проводят Болгария и Румыния. Планируется также, что корабли Второй постоянной группы минных тральщиков НАТО зайдут с визитом в Грузию.
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