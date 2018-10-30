Весёлые люди окружают Александра Лукашенко в правительстве

Поистине не соскучится на работе белорусский президент Александр Лукашенко, который и сам по себе обладает отменным чувством юмора. А тут ещё его окружают и министры с такими говорящими фамилиями. Наберите побольше воздуха и просто читайте.



Заместителем премьера Республики Беларусь, конечно же, работает товарищ Русый, Михаил Иванович. Кто же как ни Крутой (Дмитрий Николаевич) возглавляет министерство экономики. В Министерстве лесного хозяйства руководит Дрожжа Виталий Александрович. Наливайко Сергей Эдуардович, разумеется, управляет налогами и сборами. В МЧС Ващенко, в Минприроды Худык, в Минпроме Утюпин, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия возглавляет, как вы сами уже догадались, Заяц Леонид Константинович. Ну и Уполномоченный по делам религий и национальностей - Гуляко Леонид Павлович.



Говорят, в своё время Сталину пожаловались на то, что Берия набрал в охрану исключительно своих земляков. Вождь посмотрел список: кроме Какулии и Какабадзе, были еще и Какачишвили, Мочаидзе, Мочевариани, Бесик Цалколомидзе и даже Ирод Джопуа. Ошеломлённый генералиссимус спросил Берия: "Лаврентий, где ты набрал сразу столько засранцев?!"



Впрочем, какими бы фамилиями ни обладали министры и их замы, лишь бы хорошо работали на благо своего народа!



