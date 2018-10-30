Польша начала проверку украинской игры про фашистские концлагеря

Польская прокуратура начала проверять новую украинскую компьютерную игру с сюжетом о немецких концентрационных лагерях. В ней геймеры могут попробовать себя в роли эсэсовцев, отправляющих узников в газовые камеры.

А могут сами становиться этими узниками. Судя по трейлеру, действия этой «стрелялки» происходят во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши, где миллионы людей были уничтожены в концлагерях. На данный момент игра пока еще не выпущена на рынок.

Заявление в прокуратуру было подано польским Институтом национальной памяти по факту «оскорбления польского народа и пропаганды фашистского строя в связи с появлением в интернете материалов, рекламирующих компьютерную игру, действие которой происходит на территории концлагеря», сообщает РИА Новости.