В НАТО выступили за сотрудничество с Россией по Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выступает за скорейшее снижение напряженности в Арктике, а также за сотрудничество с Российской Федерацией в регионе.

По словам Столтенберга, НАТО планирует работать в Арктике вместе с Россией и добавил, что у союзников имеется опыт сотрудничества в рамках Совета Баренцева региона, а также Арктического совета. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь слова на генсека альянса, это демонстрирует возможность сочетать предсказуемость, силу, а также диалог с Москвой.

Напомним, ранее глава управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что военные корабли и самолеты РФ провоцировали в рамках учений в Арктике голландских и британских военнослужащих. Москва категорически отрицает эти обвинения.