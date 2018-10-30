Кандидат в президенты Украины огласил четыре условия завершения войны в Донбассе
30 октября 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политик Юрий Бойко, намеренный принять участие в выборах президента страны, рассказал, при каких условиях закончится гражданская война в Донбассе. Представителя «Оппозиционного блока» процитировали российские интернет-СМИ.
По словам Бойко, для того, чтобы противостояние завершилось, нужна политическая воля Киева, переговоры между сторонами конфликта и готовность к компромиссу среди политической элиты. Также необходимо наличие надежных гарантов соблюдения соглашений об урегулировании ситуации. Кандидат на пост главы Украины видит в роли таких гарантов Соединенные Штаты и Россию, пишет ИА REGNUM.
Ранее стали известны результаты «ползучего наступления» Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данным киевских источников, за последние пять месяцев армия смогла отвоевать в зоне боевых действий 15 квадратных километров территории.
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