Юлия Тимошенко заявила, что ее команда начала формирование военного кабинета

Лидер украинский партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о начале формирования ее командой военного кабинета. Тимошенко планирует баллотироваться на пост президента Украины. Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко в ближайшие дни представит стратегию победы в войне в Донбассе

По словам Тимошенко, формирующийся состав военного кабинета она раскроет перед выборами главы государства.

Лидер "Батькивщины" на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины объявила: "Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов", - сообщает РИА Новости.

Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. Официальная гонка еще не началась.