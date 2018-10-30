Юлия Тимошенко заявила, что ее команда начала формирование военного кабинета
30 октября 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер украинский партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о начале формирования ее командой военного кабинета. Тимошенко планирует баллотироваться на пост президента Украины. Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.
По словам Тимошенко, формирующийся состав военного кабинета она раскроет перед выборами главы государства.
Лидер "Батькивщины" на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины объявила: "Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов", - сообщает РИА Новости.
Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. Официальная гонка еще не началась.
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