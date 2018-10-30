Пассажир разбившегося в Индонезии самолета перед гибелью отправил жене селфи

Во вторник, 30 октября, стало известно, что один из пассажиров Boeing 737 Max, который накануне потерпел крушение в Индонезии, отправил своей супруге селфи всего за несколько минут до своей гибели.

Речь идет о мужчине по имени Дерил Фида Фебрианто, который переписывался супругой, пока ожидал взлета. Он отправил жене свою фотографию сразу после того, как летательный аппарат поднялся в воздух, сообщает News.com.au. Через 13 минут после этого самолет пропал с радаров.

Лутфиани Эка Путри увидела новости и сравнила номер рейса, объявленный в сюжете, с фотографией билета, которую ей также прислал супруг. Она сразу поняла, что случилась трагедия.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.