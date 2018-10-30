В СМИ объяснили, почему США не должны создавать военную базу у российских границ

Сотрудник американского издания National Interest по имени Дуг Бэндоу во вторник, 30 октября, объяснил, почему властям США не следует размещать военную базу "Форт Трамп" на территории Польши.

По словам Бэндоу, идея о создании такой базы является плохой не только для Соединенных Штатов Америки, но и для Европы. Автор материала назвал размещение данного объекта в Польше бессмысленным, поскольку в настоящий момент почти никто не верит, что Россия действительно захочет напасть на польскую территорию.

Дуг Бэндоу также добавил, что европейские государства могут самостоятельно поддерживать свою обороноспособность и не нуждаются в помощи США. Сотрудник NI убежден, что размещение базы приведет лишь к усилению конфронтации РФ и Штатов.