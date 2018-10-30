В Кремле высказались о решении Меркель уйти из политики
30 октября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году.
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, возглавляющая немецкое правительство с 2005 года, в понедельник, 29 октября, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. По словам Мекель, она не планирует бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС. Меркель вообще уходит из политики?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение Меркель - внутренне дело Германии. "Россия не вмешивается в дела других государств", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
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