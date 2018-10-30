В Кремле высказались о решении Меркель уйти из политики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году. Пушков рассказал о главной ошибке Меркель

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, возглавляющая немецкое правительство с 2005 года, в понедельник, 29 октября, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. По словам Мекель, она не планирует бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС. Меркель вообще уходит из политики?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение Меркель - внутренне дело Германии. "Россия не вмешивается в дела других государств", - подчеркнул официальный представитель Кремля.