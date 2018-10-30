Задержан пограничник, продавший данные о поездках Петрова и Боширова
30 октября 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Задержан российский пограничник, который якобы продал данные о поездках граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Мужчин обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Задержание было произведено сотрудниками ФСБ. Известно, что пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает во вторник, 30 октября, "Росбалт", ссылаясь на осведомленный источник, также был задержан сотрудник одного из подразделений ФНС.
Подчеркивается, что задержания проводились в ходе спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных. В первую очередь внимание обращали на частных сыщиков и людей, которые ранее уже продавали секретные сведения.
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