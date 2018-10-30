Эксперт назвал последствия возможного разрыва договора об Азовском море

Эксперт оценил возможные последствия денонсации договора с РФ о совместном использовании Азовского моря. Мнением поделился профессор, сотрудник факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

Специалист отметил, что уже не раз звучали призывы разорвать договор о совместном использовании Азовского моря, однако с рациональной точки зрения полномочия Украины в этих водах при подобном исходе станут непонятными. Россия при этом сохранит существующие позиции. Почта отметил, что после денонсации договора Киев утратит возможность осуществлять судоходство, а также вести рыболовство в акватории Азовского моря.