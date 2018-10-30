Криптовалюта и российские чиновники пытаются спасти Венесуэлу от коллапса
30 октября 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Каракас отправились спасать режим переизбранного президента Николаса Мадуро российские чиновники из Минфина, Минэкономразвития, Центробанка, Казначейства, Федеральной налоговой службы. Они приехали делиться с коллегами опытом по проведению экономических реформ. Видимо, предпринятая венесуэльскими властями деноминация пяти нулей не дала должного результата.
Российские специалисты помогут южноамериканским коллегам разработать пакет мер для управления экономикой в кризисной ситуации. Экономический кризис угрожает стабильности власти Мадуро, против которого регулярно проводятся пикеты и акции протеста.
Программы борьбы с гиперинфляцией на местном уровне не дали никаких результатов. С банкнот убрали по пять нулей, минимальную заплату повысили в 60 раз, ввели новую валюту боливар, которую привязали к национальной криптовалюте петро. Но население страны с богатейшими запасами нефти продолжает жить в нищете. Возможно, российским специалистам удастся помочь коллегам по экономическим санкциям вывести страну из кризиса.
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