У Вооруженных сил Украины не будет шансов в случае начала военного конфликта с Российской Федерацией. Такой прогноз в разговоре с представителями СМИ озвучил киевский эксперт Валентин Бадрак.

Аналитик назвал армию своей страны «бескрылой птицей». Согласно оценке Бадрака, ВСУ в настоящее время очень слабы. По словам эксперта, они не смогут успешно противостоять российским войскам в силу ряда причин. Среди них большой некомплект значительной части соединений, устаревшее вооружение, низкий моральный дух личного состава, процитировало Василия Бадрака издание ВПК.

Ранее сообщалось, что отечественный политолог Сергей Марков придумал способ спасти Россию от размещения американских ракет в восточных областях Украины. Эксперт полагает, что данный сценарий предотвратит «восстановление законной власти» в Киеве.