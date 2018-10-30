Эксперты заявили, что землетрясение передвинуло греческий остров

В Институте геодинамики Афинской обсерватории заявили, что греческий остров Закинтос передвинулся после мощного землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в минувшую пятницу, 26 октября.

Руководитель исследований данного института Афанасиос Ганас в интервью изданию "Неа" заявил, что остров сдвинулся к юго-западу минимум на три сантиметра.

Подчеркивается, что землетрясение произошло в западной части греческой дуги тектонического разлома. Именно в этом месте в противоположных направлениях двигаются африканская и евразийская плиты.

Напомним, подземные толчки 26 октября имели магнитуду 6,4 балла. Кроме того, наблюдалось множество афтершоков.