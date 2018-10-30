Обнародованы результаты «ползучего наступления» киевских силовиков в Донбассе

С началом «операции Объединенных сил» (ООС) в Донбассе украинской армии удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров территории. Такие данные содержатся в заметке, опубликованной в русскоязычном сегменте интернета.

Сайт «ПолитНавигатор» пишет со ссылкой на киевские источники, что в ходе ООС проводятся локальные операции, которые можно охарактеризовать как «ползучее наступление». В его рамках по состоянию на 1 октября военные захватили в Донбассе 15 тысяч квадратных километров. Отмечается, что подобная тактика боевых действий позволяет армии Украины избегать больших потерь.

ООС стартовала 30 апреля текущего года, придя на смену «Антитеррористической операции». Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Юрий Кнутов раскрыл детали возможного сценария блицкрига украинских войск в Донбассе.