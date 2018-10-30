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Эксперты прокомментировали поручение Трампа по докладу о «нарушении» ДРСМД
30 октября 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты и политики прокомментировали поручение президента США Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Трампу очень хочется показать своим европейским союзникам, что США выходят из него, потому что Россия якобы систематически нарушает договор. "Это такая «хорошая» отговорка, потому что она развязывает руки", — пояснил Джабаров в интервью RT.
По мнению политика, доклад — "красивая обёртка для того, чтобы показать всему миру, что Америка — миролюбивая страна, а «агрессивная» Россия заставляет её делать подобные шаги".
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил по поводу поручения Трампа, что "любые действия любых стран, которые могут восприниматься как агрессивные, всегда мотивируются необходимостью собственной защиты".
"По таким лекалам строятся абсолютно все агрессивные кампании, Трамп здесь не уникален...", — отметил Бышок.
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