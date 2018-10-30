Самолет, разбившийся у берегов Индонезии, был абсолютно новым

Утром во вторник, 30 октября, стало известно, что самолет, разбившийся в минувший понедельник в Индонезии, был новым. В результате авиакатастрофы, согласно последней информации, погибли 189 человек.

Воздушное судно лоукостера Lion Air направлялось из Джакарты на остров Банка. Через 13 минут после взлета командир запросил посадку, однако сразу после этого самолет пропал с радаров. Позже выяснилось, что летательный аппарат упал – ни пассажиры, ни члены экипажа не выжили.

Как уточняет kp.ru, потерпевший крушение Boeing 737 MAX был абсолютно новым – подобный вид самолетов начал поступать заказчикам в конце весны прошлого года.

К настоящему моменту обнаружены тела десяти погибших, а также некоторые документы. Водолазы ищут бортовые самописцы.