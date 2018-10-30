Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад о "наказании" России за то, что страна якобы нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Известно, что над данным документом будут работать госсекретарь США Майк Помпео, руководитель Пентагона Джеймс Мэттис, министр торговли США Уилбур Росс, министр финансов страны Стивен Мнучин, а также глава Национальной разведки Дэн Коутс, передает kp.ru.

Доклад, который будет являться основанием для комплексного ответа за нарушение российской стороной договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, представят конгрессу.