Президент США поручил подготовить доклад о "нарушении" Россией ДРСМД
30 октября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад о "наказании" России за то, что страна якобы нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Известно, что над данным документом будут работать госсекретарь США Майк Помпео, руководитель Пентагона Джеймс Мэттис, министр торговли США Уилбур Росс, министр финансов страны Стивен Мнучин, а также глава Национальной разведки Дэн Коутс, передает kp.ru.
Доклад, который будет являться основанием для комплексного ответа за нарушение российской стороной договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, представят конгрессу.
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