Трамп предупредил мигрантов, что на границе их встретят военные
30 октября 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утром во вторник, 30 октября, предупредил беженцев, которые хотят перейти границу Мексики и США, что с американской стороны их встретят военные.
Трамп подчеркнул, что в "караване мигрантов", который направляется к южной границе Штатов, оказались "плохие парни и бандиты". Политик призвал беженцев идти назад, поскольку их не пустят на территорию США, если они не пройдут все процедуры, необходимые по закону, передает "Свободная пресса".
Президент заметил, что в противном случае действия мигрантов будут расцениваться как вторжение, вследствие чего американские власти примут меры.
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