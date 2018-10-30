Трамп предупредил мигрантов, что на границе их встретят военные

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утром во вторник, 30 октября, предупредил беженцев, которые хотят перейти границу Мексики и США, что с американской стороны их встретят военные.

Трамп подчеркнул, что в "караване мигрантов", который направляется к южной границе Штатов, оказались "плохие парни и бандиты". Политик призвал беженцев идти назад, поскольку их не пустят на территорию США, если они не пройдут все процедуры, необходимые по закону, передает "Свободная пресса".

Президент заметил, что в противном случае действия мигрантов будут расцениваться как вторжение, вследствие чего американские власти примут меры.