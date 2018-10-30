Выдержки из «хитрого» украинского плана по возвращению Крыма появились в сети
30 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские эксперты, работающие на администрацию президента Петра Порошенко, придумали «хитрый» план по восстановлению контроля Киева над входящим в состав РФ Крымом. Об этом говорится в материале, появившемся в русскоязычном сегменте интернета.
Выдержки из аналитической записки, подготовленной фондом «Демократические инициативы», опубликовал «ПолитНавигатор». Эксперты киевской организации, в частности, отметили, что украинцы сохранили «важный канал влияния на настроения» крымчан. По мнению авторов записки, с помощью межличностного общения можно постепенно увеличивать число жителей полуострова, не возражающих против возвращения под юрисдикцию Украины.
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине предрекли катастрофические результаты водной блокады региона для юга страны.
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