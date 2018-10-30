Военный эксперт раскрыл детали возможного сценария блицкрига ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовятся к блицкригу на востоке страны. Об этом в разговоре с журналистами заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик отметил, что американские специалисты, с которыми сотрудничает Киев, начали менять стратегию ВСУ в Донбассе. Ставка делается на использование бесконтактной войны. Данный способ ведения боевых действий предполагает поражение целей на расстоянии с помощью авиации, ракетных комплексов и других средств.

Согласно точке зрения Кнутова, возможная наступательная операция армии Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР начнется с подавления позиций ополченцев. Затем будут введены в действие бронетанковые силы.

Эксперт предположил в интервью агентству «Новороссия», что Киев нанесет удар в «стык двух армий». Именно так действовала нацистская Германия, опыт которой, по словам Юрия Кнутова, внимательно изучают украинские военачальники.